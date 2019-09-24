В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам
- РИА Новости
«Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенных изменений в законодательстве. Мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — цитирует Данилову Интерфакс.
По её словам, решение пока не принято.
Она отметила, что подобные предложения поступают от крупных кредитных учреждений, которые в связи с ростом объёма привлечённых средств «вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя».
В настоящее время банки в России не могут устанавливать отрицательные ставки по вкладам, как в Европе и ряде других стран.
Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею расширить возможности ЦБ по регулированию закредитованности населения.