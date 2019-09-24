В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам

Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

«Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенных изменений в законодательстве. Мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — цитирует Данилову Интерфакс.

По её словам, решение пока не принято.

Она отметила, что подобные предложения поступают от крупных кредитных учреждений, которые в связи с ростом объёма привлечённых средств «вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя».

В настоящее время банки в России не могут устанавливать отрицательные ставки по вкладам, как в Европе и ряде других стран.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею расширить возможности ЦБ по регулированию закредитованности населения.