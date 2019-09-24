В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам

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Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам
  • РИА Новости

«Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенных изменений в законодательстве. Мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — цитирует Данилову Интерфакс.

По её словам, решение пока не принято.

Она отметила, что подобные предложения поступают от крупных кредитных учреждений, которые в связи с ростом объёма привлечённых средств «вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя».

В настоящее время банки в России не могут устанавливать отрицательные ставки по вкладам, как в Европе и ряде других стран.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею расширить возможности ЦБ по регулированию закредитованности населения.

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