Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о готовности Украины к зиме

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о готовности Украины к зиме
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Зимой Украина берёт газ из нескольких источников. Во-первых, она достаёт и отдаёт своим потребителям газ из подземных хранилищ. Во-вторых, она добывает газ сама, и в год показатели равняются 20 млрд кубов», — сказал эксперт.

В-третьих, по его словам, это импортный газ, то есть Украина не перестаёт закупать газ, по сути, российский газ по реверсу.

Как отметил Юшков, особенность этого года в том, что пока нет определённости с транзитным соглашением «Газпрома» и нового оператора газотранспортной системы Украины.

Эксперт добавил, что на Украине никогда не было сценария по отказу от импорта и переходу на газ из подземных хранилищ.

«Поэтому они молодцы, что закачали 20 млрд кубов, но не факт, что этого хватит. Поэтому эта история рисковая. Если не будет транзита, то на Украине может создаться чрезвычайное положение», — заключил он.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

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