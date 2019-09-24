В ЕК ожидают долгосрочного решения по поставкам газа через Украину
- РИА Новости
«Мы надеемся продвинуться в этих дебатах во время следующего совещания, которое запланировано на третью неделю октября», — сказал Шефчович.
Он отметил, что в настоящее время ведётся поиск долгосрочного решения, приемлемого для всех сторон.
Ранее замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что в ходе трёхсторонних консультаций по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина, которые стартовали 19 сентября в Брюсселе, была «очень позитивная и конструктивная атмосфера».