Эксперт оценил расчёт «Нафтогазом» цен транзита российского газа

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал RT расчёт компанией «Нафтогаз» тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет.

По словам эксперта, названные тарифы существенно превосходят соответствующие тарифы по альтернативным маршрутам доставки российского газа европейским потребителям.

«Притом что никакой серьёзной программы по поддержанию и развитию мощностей на Украине не существует. Это всё проедание оставшегося от советского времени потенциала», — сказал он.

По словам эксперта, Украина переходит на европейское законодательство в газовой сфере, а оно предполагает, что транспортные компании имеют нормы доходности в пределах 3—5%.

Он также отметил, что с предложенными тарифами данные нормы не смогут соответствовать европейскому уровню и будут составлять около 50—60%.

«Также вопрос и в том, какое отношение к расчёту тарифов имеет компания «Нафтогаз». Она не должна быть участником процесса. Тарифы может определить только независимый регулятор», — сказал Гривач.

По его словам, на Украине есть «коренные интересы, которые предполагают заключение договора и сохранение транзита», но есть и партии, заинтересованные в том, чтобы транзит был прерван или прекращён.

Ранее в компании «Нафтогаз» рассчитали тарифы на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет в зависимости от объёма бронирования мощности.

Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км.