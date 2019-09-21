Эксперт оценил расчёт «Нафтогазом» цен транзита российского газа
- globallookpress.com
По словам эксперта, названные тарифы существенно превосходят соответствующие тарифы по альтернативным маршрутам доставки российского газа европейским потребителям.
«Притом что никакой серьёзной программы по поддержанию и развитию мощностей на Украине не существует. Это всё проедание оставшегося от советского времени потенциала», — сказал он.
По словам эксперта, Украина переходит на европейское законодательство в газовой сфере, а оно предполагает, что транспортные компании имеют нормы доходности в пределах 3—5%.
Он также отметил, что с предложенными тарифами данные нормы не смогут соответствовать европейскому уровню и будут составлять около 50—60%.
«Также вопрос и в том, какое отношение к расчёту тарифов имеет компания «Нафтогаз». Она не должна быть участником процесса. Тарифы может определить только независимый регулятор», — сказал Гривач.
По его словам, на Украине есть «коренные интересы, которые предполагают заключение договора и сохранение транзита», но есть и партии, заинтересованные в том, чтобы транзит был прерван или прекращён.
Ранее в компании «Нафтогаз» рассчитали тарифы на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет в зависимости от объёма бронирования мощности.
Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км.