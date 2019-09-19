Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на саудовские НПЗ

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Министр энергетики России Александр Новак заявил об относительной стабилизации ситуации на рынке нефти после атак беспилотников на объекты компании Saudi Aramco. По его мнению, дефицита нефти на рынке не наблюдается.
Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на саудовские НПЗ
  • Reuters

«Мы видим, что ситуация сейчас уже более-менее стабилизировалась, наши саудовские партнёры объявили о том, что они не снижают объёмы экспорта нефти на мировые рынки», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Новака, предпосылок для дефицита нефти нет, так как «в мире очень много коммерческих запасов в различных странах, только в Саудовской Аравии почти 200 млн баррелей».

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство не видит предпосылок для пересмотра макропрогноза по ценам на нефть в 2019—2020 годах в связи с атаками дронов.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

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