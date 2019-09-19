Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на саудовские НПЗ
- Reuters
«Мы видим, что ситуация сейчас уже более-менее стабилизировалась, наши саудовские партнёры объявили о том, что они не снижают объёмы экспорта нефти на мировые рынки», — приводит РИА Новости его слова.
По словам Новака, предпосылок для дефицита нефти нет, так как «в мире очень много коммерческих запасов в различных странах, только в Саудовской Аравии почти 200 млн баррелей».
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство не видит предпосылок для пересмотра макропрогноза по ценам на нефть в 2019—2020 годах в связи с атаками дронов.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.