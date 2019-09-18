Орешкин: коррекция цен на нефть из-за ситуации с Saudi Aramco не нужна

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство не видит предпосылок для пересмотра макропрогноза по ценам на нефть в 2019—2020 годах в связи с атаками беспилотников на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Орешкин: коррекция цен на нефть из-за ситуации с Saudi Aramco не нужна
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«Нет, мы считаем, что данное событие носит абсолютно краткосрочный характер для рынков, поэтому качественных изменений прогноза, особенно на следующий год, не предполагается. На этот год будем смотреть по факту. Здесь уже прогнозировать не имеет смысла», — приводит ТАСС слова Орешкина.

Он отметил, что влияние этой атаки на внутренний валютный рынок также будет краткосрочным. 

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что поставки вернулись к тому же уровню, который был до нападения на саудовские нефтяные объекты.

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