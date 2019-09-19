В ЯНАО одобрили поправки в закон о региональном бюджете
- РИА Новости
Решение об изменении доходной и расходной частей приняли депутаты заксобрания на первом заседании осенней сессии.
Они одобрили поправки в закон «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Как заявил глава комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин, пополнение казны связано с прогнозируемым ростом поступлений средств с налогов на прибыль и на имущество организаций, поступлений от бюджетной системы и других неналоговых доходов.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму заявили о росте собственных доходов на 14,6%.