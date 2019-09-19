В ЯНАО одобрили поправки в закон о региональном бюджете

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Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа увеличился на 19,6 млрд рублей и достиг 215,3 млрд, сообщает URA.RU.
В ЯНАО одобрили поправки в закон о региональном бюджете
  • РИА Новости

Решение об изменении доходной и расходной частей приняли депутаты заксобрания на первом заседании осенней сессии.

Они одобрили поправки в закон «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Как заявил глава комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин, пополнение казны связано с прогнозируемым ростом поступлений средств с налогов на прибыль и на имущество организаций, поступлений от бюджетной системы и других неналоговых доходов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму заявили о росте собственных доходов на 14,6%.

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