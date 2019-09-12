В Крыму заявили о росте собственных доходов на 14,6%

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Собственные доходы Крыма с начала года достигли 29 млрд рублей, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.
В Крыму заявили о росте собственных доходов на 14,6%
  • РИА Новости

«За восемь месяцев текущего года в казну республики поступило собственных доходов почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявила глава ведомства Ирина Кивико.

По её словам, кассовые назначения за январь — август перевыполнены на 3,6%, а годовые назначения выполнены на 62,3%.

Поступления по налогу на доходы физических лиц превысили 11,8 млрд рублей, налог на прибыль организаций составил более 5,4 млрд рублей.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что в Тюменской области внесли поправки в бюджет на 2019 год.

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