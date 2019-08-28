В Тюменской области внесли поправки в бюджет на 2019 год

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Губернатор Тюменской области Александр Моор внëс поправки в бюджет на 2019 год, сообщает Nashgorod.ru.
В Тюменской области внесли поправки в бюджет на 2019 год
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Из документа следует, что доходы региона вырастут на 58,6 млрд рублей, расходы — на 48,2 млрд.

Рост доходов стал возможным из-за налога на прибыль организаций и в связи с увеличением поступлений от налогоплательщиков Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Таким образом, регион сможет потратить больше на реализацию различных программ. Например, на 25,3 млрд рублей должны быть увеличены расходы по программе «Сотрудничество».

Ранее «Невские новости» сообщали, что власти Санкт-Петербурга намерены направить на социальные цели 73% городского бюджета.

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