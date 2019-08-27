Власти Петербурга намерены направить на социальные цели 73% городского бюджета

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что местные власти намерены направить на социальные цели 73% городского бюджета. Об этом сообщают «Невские новости».

«На сегодняшний день мы заложили в бюджет 73% средств на социальные цели, 20% (а это 157 млрд рублей) — прямые выплаты гражданам», — сказал Беглов во время предвыборных дебатов по вопросам социальной политики.

По данным комитета финансов, объём доходов бюджета на 2020 год должен составить 665 млрд рублей, расходов — 711,5 млрд рублей.

Петербургские власти собираются обсудить подготовку проекта закона о бюджете на рабочих совещаниях. Первое из них уже состоялось в понедельник, 26 августа.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направят более 2,5 млрд рублей на реализацию национального проекта «Образование» до 2024 года.