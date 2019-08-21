В Удмуртии направят более 2,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Образование» до 2024 года
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- РИА Новости
Об этом заявил глава региона Александр Бречалов.
«Республика очень активно участвует во всех федеральных целевых программах, во всех проектах», — отметил он.
В 2020 году на реализацию нацпроекта из федерального и регионального бюджетов предоставят 700 млн рублей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что для школ в Московской области закупят более 5,5 млн учебников на сумму почти 1,7 млрд рублей.