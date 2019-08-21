В Удмуртии направят более 2,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Образование» до 2024 года

В Удмуртии направят более 2,5 млрд рублей на реализацию национального проекта «Образование» до 2024 года, передаёт ИА «Удмуртия».

Об этом заявил глава региона Александр Бречалов.

«Республика очень активно участвует во всех федеральных целевых программах, во всех проектах», — отметил он.

В 2020 году на реализацию нацпроекта из федерального и регионального бюджетов предоставят 700 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что для школ в Московской области закупят более 5,5 млн учебников на сумму почти 1,7 млрд рублей.