В Удмуртии направят более 2,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Образование» до 2024 года

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В Удмуртии направят более 2,5 млрд рублей на реализацию национального проекта «Образование» до 2024 года, передаёт ИА «Удмуртия».
В Удмуртии направят более 2,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Образование» до 2024 года
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом заявил глава региона Александр Бречалов.

«Республика очень активно участвует во всех федеральных целевых программах, во всех проектах», — отметил он.

В 2020 году на реализацию нацпроекта из федерального и регионального бюджетов предоставят 700 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что для школ в Московской области закупят более 5,5 млн учебников на сумму почти 1,7 млрд рублей.

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