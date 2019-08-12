Для школ в Подмосковье закупят более 5,5 млн учебников

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Для школ в Московской области закупят более 5,5 млн учебников на сумму почти 1,7 млрд рублей, сообщает телеканал «360».
Для школ в Подмосковье закупят более 5,5 млн учебников
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«Благодаря проводимой работе обеспеченность учебниками и учебными пособиями подмосковных общеобразовательных организаций составляет 100%», — заявила министр образования региона Ольга Забралова.

По её словам, учебники закупаются почти для 900 тыс. школьников.

Как отметила Забралова, в целом в Подмосковье продолжают активную подготовку к новому учебному году. В частности, все образовательные учреждения проверяют на безопасность и готовность принять учеников.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на Московском международном форуме «Город образования» представят достижения проекта «Московская электронная школа».

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