Для школ в Подмосковье закупят более 5,5 млн учебников
- globallookpress.com
«Благодаря проводимой работе обеспеченность учебниками и учебными пособиями подмосковных общеобразовательных организаций составляет 100%», — заявила министр образования региона Ольга Забралова.
По её словам, учебники закупаются почти для 900 тыс. школьников.
Как отметила Забралова, в целом в Подмосковье продолжают активную подготовку к новому учебному году. В частности, все образовательные учреждения проверяют на безопасность и готовность принять учеников.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на Московском международном форуме «Город образования» представят достижения проекта «Московская электронная школа».