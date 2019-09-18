Форум «Оренбуржье — сердце Евразии» пройдëт 21—22 ноября

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Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии» пройдëт 21—22 ноября, сообщает RIA56.
Форум «Оренбуржье — сердце Евразии» пройдëт 21—22 ноября
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Он состоится в Оренбурге. Его главной темой станет «Евразийская интеграция национальных инициатив в интересах граждан».

«Деловая программа форума будет состоять из четырëх тематических блоков», — заявила и. о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли региона Наталья Струнцова.

По еë словам, треки посвящены рассмотрению вопросов международного и регионального уровня, экономики и бизнеса, социальной сферы.

Запланированы бизнес-диалоги российских участников с представителями иностранных делегаций. Также состоится международная выставка, на которой будут представлены компании, товары, услуги и проекты.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что форум «Сделано в Удмуртии» состоится 24—25 октября в Ижевске.

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