Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии» пройдëт 21—22 ноября, сообщает RIA56.

Он состоится в Оренбурге. Его главной темой станет «Евразийская интеграция национальных инициатив в интересах граждан».

«Деловая программа форума будет состоять из четырëх тематических блоков», — заявила и. о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли региона Наталья Струнцова.

По еë словам, треки посвящены рассмотрению вопросов международного и регионального уровня, экономики и бизнеса, социальной сферы.

Запланированы бизнес-диалоги российских участников с представителями иностранных делегаций. Также состоится международная выставка, на которой будут представлены компании, товары, услуги и проекты.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что форум «Сделано в Удмуртии» состоится 24—25 октября в Ижевске.