Форум «Сделано в Удмуртии» состоится 24—25 октября в Ижевске
- © пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Участники рассмотрят актуальные вопросы предпринимательства, экспорта, туризма, дизайна, инвестиций.
«В этом году мы ожидаем более 50 спикеров на площадках форума и не меньший ажиотаж со стороны бизнес-сообщества», — заявил министр экономики региона Михаил Тумин.
Ранее, как сообщала НСН, начальник Департамента контрактной системы Кемеровской области Евгений Хлебунов заявил, что регион подписал 1700 контрактов через портал поставщиков.