Форум «Сделано в Удмуртии» состоится 24—25 октября в Ижевске

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Форум «Сделано в Удмуртии» будет проходить 24—25 октября в Ижевске.
Форум «Сделано в Удмуртии» состоится 24—25 октября в Ижевске
  • © пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Участники рассмотрят актуальные вопросы предпринимательства, экспорта, туризма, дизайна, инвестиций.

«В этом году мы ожидаем более 50 спикеров на площадках форума и не меньший ажиотаж со стороны бизнес-сообщества», — заявил министр экономики региона Михаил Тумин.

Ранее, как сообщала НСН, начальник Департамента контрактной системы Кемеровской области Евгений Хлебунов заявил, что регион подписал 1700 контрактов через портал поставщиков.

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