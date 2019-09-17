Новак: биржи продолжат реагировать на ситуацию в Саудовской Аравии

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что нефтяные биржи продолжат реагировать на ситуацию в Саудовской Аравии.
Новак: биржи продолжат реагировать на ситуацию в Саудовской Аравии
  • Reuters

«Наверное, это ожидаемо было. Когда выходные были, все ожидали, что в понедельник цены подрастут, потому что в цене заложены неопределённость и риски. Я думаю, что биржа будет реагировать на ситуацию, исходя из той информации, которая будет поступать от Саудовской Аравии», — приводит РИА Новости слова Новака.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

Накануне мировые цены на нефть выросли более чем на 15% после объявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в стране из-за атак на НПЗ.

Новак заявлял, что дефицит, который, вероятно, возникнет на рынке нефти, может быть покрыт из мировых коммерческих нефтяных запасов.

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