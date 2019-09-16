Новак оценил ситуацию на рынке нефти в связи с атаками на Saudi Aramco

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Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что дефицит, который, вероятно, возникнет на рынке нефти из-за ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих нефтяных запасов.
Новак оценил ситуацию на рынке нефти в связи с атаками на Saudi Aramco
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, Новак отметил, что в настоящее время в мире достаточно коммерческих запасов для того, чтобы в среднесрочной перспективе покрыть недостаток нефти.

На вопрос, нужно ли России увеличивать добычу на фоне падения производства нефти в королевстве, министр ответил: «Всё зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги: отсюда можно будет понимать масштаб влияния на объёмы добычи, на поставки».

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли до $59,77 за баррель, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились до $66,30 за баррель.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

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