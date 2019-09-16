Мировые цены на нефть значительно выросли

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Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 10,88%, составив $60,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 12,78% — до $67,97 за баррель.

Как уточняет РИА Новости, крупнейший экспортёр нефти Саудовская Аравия после атаки на нефтяную инфраструктуру сократила более чем вдвое производство нефти.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Эр-Рияд собирается к 16 сентября на треть восстановить потерянную после инцидента с беспилотниками нефтедобычу.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

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