Греф не исключил падения цен на энергоресурсы

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Глава Сбербанка Герман Греф предупредил о возможном «сырьевом шоке», который будет связан с падением мировых цен на энергоресурсы.

«У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок у нас, на мой взгляд, впереди. Сырьевой шок под названием «снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире», — приводит РИА Новости слова Грефа.

По его словам, подобная ситуация может привести к очень низким ценам на нефть. Греф не исключил падения её стоимости ниже $40 за баррель.

Ранее эксперт Владимир Климанов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» доклад МВФ, согласно которому падение цен на нефть с 2014 года внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.

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