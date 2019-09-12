В Минфине не ожидают последствий для экономики в случае падения цен на нефть до $30 за баррель

Российская экономика может в течение нескольких лет сохранять стабильность в случае падения цен на нефть до $30 за баррель и ниже. Об этом в эксклюзивном интервью RT на полях Московского финансового форума рассказал заместитель министра финансов России Владимир Колычев.

«За последние несколько мы лет накопили ликвидных резервов объёмом почти 7% ВВП. Это означает, что в течение трёх — пяти лет страна может без последствий для экономики жить с ценами на нефть и $30 за баррель. Если нефтяной шок будет более краткосрочный, то и падение цен на нефть ниже этого уровня мы переживём без каких-либо существенных негативных эффектов», — заявил он.

Колычев уточнил, что нынешнее снижение темпов роста ВВП связано с адаптацией экономики к стимулирующим мерам правительства.

«Экономика краткосрочно подстраивается под меры бюджетной и налоговой политики, которые были приняты в рамках шестилетней экономической программы. Мы ожидали, что рост ВВП в 2019 году будет более слабый, и шли на это осознанно в правительстве. Это сделано для того, чтобы в последующие годы нарастить темпы роста до среднемировых и выше. Пока мы не видим отклонений от намеченных прогнозов», — подчеркнул замминистра финансов.

Колычев напомнил, что в 2018 году ВВП России вырос на 2,3%. При этом за первые шесть месяцев 2019-го рост составил 0,7%, по итогам года значение прогнозируется на уровне 1,3%.