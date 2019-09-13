В Удмуртии заявили о росте производства молока на 6% с начала года

Короткая ссылка
Производство молока в Удмуртии выросло на 6% в январе-августе 2019 года.
В Удмуртии заявили о росте производства молока на 6% с начала года
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минсельхоза.

За восемь месяцев сельхозорганизации и фермерские хозяйства надоили 513,1 тыс. тонн молока.

Объёмы реализации увеличились на 8% — на переработку отправлено 427,4 тыс. тонн.

Ранее в Татарстане заявили об уменьшении доли фальсифицированной молочной продукции.

Онколог, приглашённый профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе в беседе с НСН прокомментировал исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить