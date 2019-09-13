В Удмуртии заявили о росте производства молока на 6% с начала года
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минсельхоза.
За восемь месяцев сельхозорганизации и фермерские хозяйства надоили 513,1 тыс. тонн молока.
Объёмы реализации увеличились на 8% — на переработку отправлено 427,4 тыс. тонн.
Ранее в Татарстане заявили об уменьшении доли фальсифицированной молочной продукции.
Онколог, приглашённый профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе в беседе с НСН прокомментировал исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.