В Татарстане заявили об уменьшении доли фальсифицированной молочной продукции
- РИА Новости
Всего по физико-химическим показателям и показателям фальсификации исследовано более 1,3 тыс. проб.
Чаще всего фальсификацию обнаруживали в пастеризованном молоке, сливочном масле и сыре.
Управление проверило более 480 пищевых объектов, занятых производством и оборотом молочной продукции. Нарушения обнаружены в 9,3% случаев.
В России 15 июля стартовал эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Ранее онколог, приглашённый профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе в беседе с НСН прокомментировал исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.