В Татарстане заявили об уменьшении доли фальсифицированной молочной продукции

Доля нестандартных проб молочной продукции в Татарстане в первые шесть месяцев 2019 года сократилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го — с 2,8 до 6,3%. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

РИА Новости

Всего по физико-химическим показателям и показателям фальсификации исследовано более 1,3 тыс. проб. Чаще всего фальсификацию обнаруживали в пастеризованном молоке, сливочном масле и сыре. Управление проверило более 480 пищевых объектов, занятых производством и оборотом молочной продукции. Нарушения обнаружены в 9,3% случаев. В России 15 июля стартовал эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции. Ранее онколог, приглашённый профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе в беседе с НСН прокомментировал исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.