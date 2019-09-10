Эксперт оценил решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL
- Reuters
Как отметил Гривач, такое решение суда может привести к тому, что энергетическая безопасность Европы окажется под угрозой.
«Газопровод загружен полностью, обеспечивает потребности европейских потребителей. В случае если этот газ не будут поставлять европейским потребителям, это приведёт как минимум к росту цен», — добавил он.
По мнению эксперта, Польша играет против интересов европейских потребителей.
Гривач также подчеркнул, что основания для отмены судом ЕС решения 2016 года выбраны «казуистические».
«Газопровод работает в новом режиме уже фактически три года, никаких негативных последствий на безопасность газоснабжения Польши не оказал», — заключил Гривач.
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
В Минэнерго Польши решение суда назвали «доказательством легитимности» польских обвинений.
В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа «Газпрома» к OPAL, тогда как ранее компания имела право на загрузку 50%.
OPAL — трубопровод-отвод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.