Эксперт оценил решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL

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Анастасия Румянцева
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал RT отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
Эксперт оценил решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL
  • Reuters

Как отметил Гривач, такое решение суда может привести к тому, что энергетическая безопасность Европы окажется под угрозой. 

«Газопровод загружен полностью, обеспечивает потребности европейских потребителей. В случае если этот газ не будут поставлять европейским потребителям, это приведёт как минимум к росту цен», — добавил он.

По мнению эксперта, Польша играет против интересов европейских потребителей.

Гривач также подчеркнул, что основания для отмены судом ЕС решения 2016 года выбраны «казуистические».

«Газопровод работает в новом режиме уже фактически три года, никаких негативных последствий на безопасность газоснабжения Польши не оказал», — заключил Гривач.

Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

В Минэнерго Польши решение суда назвали «доказательством легитимности» польских обвинений.

В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа «Газпрома» к OPAL, тогда как ранее компания имела право на загрузку 50%.

OPAL — трубопровод-отвод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

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