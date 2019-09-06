Общий объём несырьевого экспорта Москвы составил $11 млрд в первом полугодии

Общий объём несырьевого неэнергетического экспорта столицы составил $11 млрд в первом полугодии, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Это 16,3% от общероссийского показателя», — отметила заммэра, руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина.

В II квартале 2019 года по сравнению с I кварталом столичные бизнесмены освоили новые направления. Список торговых партнёров пополнился 12 странами. Их общее количество выросло до 182.

В первую пятёрку импортёров несырьевой неэнергетической продукции в первые шесть месяцев попали Белоруссия, Казахстан, Великобритания, США и Германия.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области экспорт продукции АПК превысил $50 млн за полгода.