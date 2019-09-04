Вице-премьер Южной Кореи рассказал о целях визита делегации на ВЭФ

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Вице-премьер Республики Корея по экономике, министр планирования и финансов Хон Нам Ги в беседе с «Известиями» рассказал о целях визита возглавляемой им делегации на Восточный экономический форум.
Вице-премьер Южной Кореи рассказал о целях визита делегации на ВЭФ
  • РИА Новости

«Прежде всего цель моего визита заключается в продвижении развития экономического сотрудничества между странами евразийского пространства», — заявил он.

По его словам, южнокорейское правительство готово приложить все усилия, чтобы экономическое партнёрство содействовало укреплению мира и стабильности этого региона, а бизнес-взаимодействие между Сеулом, Пхеньяном, Москвой и Пекином усиливалось.

Во время ВЭФ-2019 Хон Нам Ги намерен выступить за скорейшее создание зоны свободной торговли между Республикой Корея и Евразийским экономическим союзом, а также за учреждение российско-корейского совместного инвестиционного фонда.

«Ещё одна цель моего визита — это расширение корейско-российского практического делового сотрудничества. Во время ВЭФ у меня запланирована встреча с Юрием Трутневым, вице-премьером России и полномочным представителем президента в ДФО», — сообщил Хон Нам Ги.

Он пояснил, что будут обсуждаться меры по активизации практического взаимодействия между двумя странами и вопросы подготовки к межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.

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