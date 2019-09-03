Эксперт оценила пользу от ипотечных каникул

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила пользу от ипотечных каникул.

«Прошло недостаточно времени, чтобы делать какие-то долгоиграющие выводы. С одной стороны, за один месяц сложно зафиксировать длительный период низких доходов, о которых идёт речь в законе. К тому же прежние механизмы всё это время продолжали действовать», — заявила она.

С другой стороны, отметила эксперт, не происходит резких изменений, и особых причин для всплеска спроса на ипотечные каникулы тоже нет.

Как считает Бурдяк, хорошо, что за данной услугой обращается мало граждан, то есть ипотека выплачивается вовремя.

«Но в случае критических ситуаций люди без проблем смогут воспользоваться такой возможностью. У многих банков есть свои программы реструктуризации, они снижают процентные ставки и идут на пересмотр сроков по выплате ипотеки, но каникулы являются базовой подушкой безопасности для любого клиента», — пояснила она.

Самое главное, добавила эксперт, что это не портит статистику банков или кредитную историю клиентов.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.