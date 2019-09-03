В российских моногородах с 2016 по 2018 год появилось более 400 тысяч рабочих мест

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С 2016 по 2018 год в российских моногородах было создано более 400 тыс. рабочих мест и проведены мероприятия по развитию здравоохранения, образования и благоустройству городских пространств.
В российских моногородах с 2016 по 2018 год появилось более 400 тысяч рабочих мест
  • РИА Новости

Такая информация содержится в тезисах выступления генерального директора Фонда развития моногородов, заместителя председателя ВЭБ.РФ Ирины Макиевой на форуме «Bridge for Cities 4.0: соединение городов посредством новой промышленной революции», который состоится 3—4 сентября в Вене.

«Фонд развития моногородов активно работает над запуском инвестиционных проектов, строительством инфраструктуры, открытием новых предприятий, поддерживает на постоянной основе малый и средний бизнес», — отмечается в тезисах выступления Макиевой.

Кроме того, Фонд развития моногородов совместно с Московской школой управления «Сколково» и РАНХиГС разработал образовательную программу управленческих команд моногородов, обучение по которой прошли более 1,5 тыс. человек.

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