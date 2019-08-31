Пушков прокомментировал слова Зеленского о «Северном потоке — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «Северном потоке — 2», которое он сделал после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле «Северный поток — 2» не представляет угрозы Европе. Просто Киев боится потерять доходы от транзита российского газа», — указал он.

Как отметил сенатор, польская сторона, в свою очередь, пугает Европу газопроводом, так как мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США.

«Вся «угроза» — только для их карманов. Европа тут ни при чём», — заключил он.

Ранее Зеленский после переговоров с Дудой в Варшаве назвал «Северный поток — 2» угрозой Европе.

Политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».