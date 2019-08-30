Объём выданных автокредитов в Удмуртии вырос на 40% в июле

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Объём выданных автокредитов в Удмуртии вырос на 39,4% в июле 2019 года, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Объём выданных автокредитов в Удмуртии вырос на 40% в июле
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Активный рост также отмечен в Калужской (57,5%), Тверской (55,6%) и Московской областях (40,2%).

Четвёртое место по объёму выданных автокредитов занял Татарстан. Жители региона взяли в банках на покупку машин 2,93 млрд рублей, передаёт «Реальное время».

Лидируют Москва (7,46 млрд рублей), Московская область (5,44 млрд) и Санкт-Петербург (5,13 млрд).

Общая сумма выданных автокредитов за июль в России достигла 69,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 10 млрд рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга российских автомобилей.

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