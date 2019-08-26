Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин

Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, угрозы и устрашение на Пекин не действуют.

«Если США на самом деле пойдут на этот шаг, то Китай продолжит предпринимать необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года. Китай выразил протест.

Позднее американский лидер сказал, что Вашингтон и Пекин возвращаются к диалогу по вопросам торговли.