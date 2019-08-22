Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке России

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила ситуацию на ипотечном рынке России.

«Для понимания ситуации надо смотреть на скорость прироста портфелей, а здесь мы никакого скачка не видим. Он постепенно дорос до 7 трлн рублей и продолжает расти дальше, ничего удивительного здесь нет», — заявила она.

По её словам, потребности в жилье сохраняются.

Как отметила эксперт, сами темпы роста в будущем могут замедлиться, но ипотека продолжит расти.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.