Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке России

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Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила ситуацию на ипотечном рынке России.
Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке России
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Для понимания ситуации надо смотреть на скорость прироста портфелей, а здесь мы никакого скачка не видим. Он постепенно дорос до 7 трлн рублей и продолжает расти дальше, ничего удивительного здесь нет», — заявила она.

По её словам, потребности в жилье сохраняются.

Как отметила эксперт, сами темпы роста в будущем могут замедлиться, но ипотека продолжит расти.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.

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