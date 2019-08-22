Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке России
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- РИА Новости
«Для понимания ситуации надо смотреть на скорость прироста портфелей, а здесь мы никакого скачка не видим. Он постепенно дорос до 7 трлн рублей и продолжает расти дальше, ничего удивительного здесь нет», — заявила она.
По её словам, потребности в жилье сохраняются.
Как отметила эксперт, сами темпы роста в будущем могут замедлиться, но ипотека продолжит расти.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.