В рамках ВЭФ-2019 пройдёт более 70 деловых мероприятий

В рамках Восточного экономического форума пройдёт более 70 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Программа состоит из четырёх главных тематических блоков. Это «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» и «Новые решения для повышения качества жизни».

Центральное событие — пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Индии Нарендры Моди, премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада и президента Монголии Халтмаагийна Баттулги.

«В рамках юбилейного форума участники обсудят актуальные вопросы, направленные на расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие экономики Дальнего Востока России», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.