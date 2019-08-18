Силкин: «Динамо» надо идти ва-банк, а они держат новых футболистов в запасе

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы новичка бело-голубых Максимилиана Филиппа появиться на поле в матче шестого тура РПЛ с «Локомотивом».

По мнению специалиста, тренерский штаб бело-голубых нерационально использует кадровый потенциал своего коллектива.

«Знаете, меня возмущают разговоры о том, что кого-то купили, но он не готов и сыроват… Как такое возможно? Игрока приобретают на усиление, значит он априори лучше тех, кто был в составе до его покупки! Чем раньше он начнёт играть, тем лучше для всех. Сейчас ситуация такова, что надо идти ва-банк, решать задачу и давать результат. А в «Динамо» набрали футболистов, но по каким-то причинам держат их про запас», — рассказал Силкин RT.

Ранее Филипп признался, что его мать боялась перехода сына в «Динамо».