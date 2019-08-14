В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах страны по увеличению расценок на транзит российского газа.

«Это соотношение экономики и политики. Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов. С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться. То есть поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита. При этом мы должны понимать, что, повышая транзит газа, они повышают и цену на него для европейских стран, которые на это должны соответствующим образом реагировать», — сказал Цеков.

Тем не менее, по словам сенатора, Польша не добьётся ничего существенного «и не получит согласия в данном вопросе от стран Евросоюза».

Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».