В Госдуме заявили о политической зависимости Восточной Европы от США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента Литвы Гитанаса Науседы об «опасности» «Северного потока — 2».

«Ситуация достаточно очевидная. В Европе сформировалась определённая политическая ситуация. Так случилось, что представители стран НАТО и Евросоюза стали прислушиваться к американским интересам. Восточная Европа оказалась зависима от Соединённых Штатов намного больше, как экономически, так и политически. Внутри ЕС правительства этих стран выступают в роли полпредов Вашингтона. Так что подобные дискуссии достаточно закономерны», — считает депутат.

Он также отметил, что Меркель, отражая интересы Германии, занимает определённую позицию в отношении «Северного потока — 2», из-за чего у некоторых стран возникает желание продемонстрировать дополнительную поддержку Вашингтону.

«Но Германия продолжает сопротивляться, и это вполне логично. Немцы всегда умели считать деньги», — сказал Новиков.

Ранее Науседа заявил, что высказал канцлеру Германии Ангеле Меркель «довольно скептическое мнение» Литвы по поводу проекта газопровода «Северный поток — 2».