Президент Литвы заявил Меркель об «опасности» «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«Важным вопросом в рамках осуществления проекта газопровода «Северный поток — 2» являются интересы Украины, транзит газа через её территорию», — сказал он на пресс-конференции с Меркель. Его слова приводит ТАСС.
Как отметил литовский лидер, Меркель заявила, что эти интересы должны учитываться.
Он добавил, что высказал канцлеру ФРГ «довольно скептическое мнение» Литвы о газопроводе.
«Прежде всего такое (скептическое. — RT) мнение связано с тем, что «Северный поток — 2» является определённой опасностью, ударом по диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС», — отметил Науседа.
Ранее в компании OMV заявили, что первый газ по «Северному потоку — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.
Как отмечали в «Газпроме», строительство газопровода завершено на 71%.
Эксперт Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2».