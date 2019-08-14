Президент Литвы заявил Меркель об «опасности» «Северного потока — 2»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что высказал канцлеру Германии Ангеле Меркель позицию своей страны в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», который, по его словам, представляет определённую опасность.

«Важным вопросом в рамках осуществления проекта газопровода «Северный поток — 2» являются интересы Украины, транзит газа через её территорию», — сказал он на пресс-конференции с Меркель. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил литовский лидер, Меркель заявила, что эти интересы должны учитываться.

Он добавил, что высказал канцлеру ФРГ «довольно скептическое мнение» Литвы о газопроводе.

«Прежде всего такое (скептическое. — RT) мнение связано с тем, что «Северный поток — 2» является определённой опасностью, ударом по диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС», — отметил Науседа.

Ранее в компании OMV заявили, что первый газ по «Северному потоку — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

Как отмечали в «Газпроме», строительство газопровода завершено на 71%.

Эксперт Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2».