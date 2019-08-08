Uniper следит за дискуссией по санкциям против «Северного потока — 2»

Международный энергетический концерн Uniper, который является одним из партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», наблюдает за ситуацией с возможным введением санкций США против газопровода.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного исполнительного директора Uniper SE Андреаса Ширенбека.

«Мы наблюдаем за этим с интересом... Но на данный момент мы не видим веских причин для беспокойства», — сказал он.

В июле комитет сената конгресса США проголосовал за санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода.

Как отметили в Восточном комитете германской экономики, возможное введение санкций опасно и может превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

В Еврокомиссии указали, что следят за ситуацией и ждут разъяснений от американской стороны по этому вопросу.