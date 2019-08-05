В Госдуме оценили прогноз о возможности технической рецессии в экономике России

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Депутат Госдумы Виктор Зубарев в беседе с газетой «Известия» оценил прогноз о возможности технической рецессии в экономике России.
В Госдуме оценили прогноз о возможности технической рецессии в экономике России
  • РИА Новости

«Сейчас благоприятные условия по ценам на нефть. И у нас есть подушка безопасности — Фонд национального благосостояния. Частично он будет направлен на поддержку и развитие предпринимательства», — заявил Зубарев.

По его словам, опасения рецессии есть, и Минэкономразвития их видит. Как отметил депутат, власти этого не допустят.

«И инфляция не выйдет за рамки, которые запланированы в бюджете», — подчеркнул он.

Зубарев добавил, что запланированный экономический рост будет достигнут.

Эксперты Института экономики роста имени Столыпина считают, что в 2019 году в российской экономике может быть зафиксирована техническая рецессия.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.

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