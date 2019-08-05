В Госдуме оценили прогноз о возможности технической рецессии в экономике России
- РИА Новости
«Сейчас благоприятные условия по ценам на нефть. И у нас есть подушка безопасности — Фонд национального благосостояния. Частично он будет направлен на поддержку и развитие предпринимательства», — заявил Зубарев.
По его словам, опасения рецессии есть, и Минэкономразвития их видит. Как отметил депутат, власти этого не допустят.
«И инфляция не выйдет за рамки, которые запланированы в бюджете», — подчеркнул он.
Зубарев добавил, что запланированный экономический рост будет достигнут.
Эксперты Института экономики роста имени Столыпина считают, что в 2019 году в российской экономике может быть зафиксирована техническая рецессия.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.