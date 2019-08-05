Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России

Эксперты Института экономики роста имени Столыпина считают, что в 2019 году в российской экономике может быть зафиксирована техническая рецессия. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на обзор института.

Аналитики подготовили свой обзор, основываясь на динамике показателей малого и среднего предпринимательства (МСП).

«Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.

Указывается, что исследование реестра малого и среднего предпринимательства указывает на снижение экономической активности в стране. При этом рост в первой половине 2019 года зафиксирован на крупных предприятиях и в госсекторе.

В обзоре говорится, что по итогам первой половины 2019 года число работников малого и среднего бизнеса сократилось на 1,6% (минус 257,1 тыс.) год к году, а количество субъектов МСП — на 0,9% (минус 57 тыс). При этом количество малых и средних предприятий снизилось на 7—8% (минус 18,3 тыс. малых предприятий и минус 1,5 тыс. — средних).

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.