Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

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Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
  • РИА Новости

По его словам, в министерстве уже готовят предложения относительно того, «что можно было бы сделать, когда отрезание произойдёт с точки зрения выдачи новых кредитов».

В том числе изучаются возможные механизмы, «чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из неё постепенно смогли бы выйти».

«Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать её туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвётся, мы до 2022 года уже не дотянем», — сказал Орешкин.

Также он отметил, что уровень закредитованности населения не является пузырём с точки зрения финансовой системы и экономики в целом, а также не представляет риска для устойчивости финансовой системы.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.

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