В Минфине России назвали напряжённой ситуацию с потребкредитованием

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Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.
В Минфине России назвали напряжённой ситуацию с потребкредитованием
  • РИА Новости

По мнению Моисеева, «ситуация на рынке потребительского кредитования напряжённая».

«Я считаю, что Центральный банк был не прав, когда сказал, что есть признаки пузыря на рынке ипотеки. Я считаю, что (глава Минэкономразвития Максим. — RT) Орешкин прав, когда он говорит, что есть такие признаки на рынке потребкредитования, даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой», — цитирует РИА Новости Моисеева.

Он отметил, что согласен с мнением Орешкина, что «этот рынок нужно стараться жёстко ограничивать».

Моисеев добавил, что ЦБ с этим работает, но «надо посмотреть, достаточно или нет».

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