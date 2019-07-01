В Минфине России назвали напряжённой ситуацию с потребкредитованием
- РИА Новости
По мнению Моисеева, «ситуация на рынке потребительского кредитования напряжённая».
«Я считаю, что Центральный банк был не прав, когда сказал, что есть признаки пузыря на рынке ипотеки. Я считаю, что (глава Минэкономразвития Максим. — RT) Орешкин прав, когда он говорит, что есть такие признаки на рынке потребкредитования, даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой», — цитирует РИА Новости Моисеева.
Он отметил, что согласен с мнением Орешкина, что «этот рынок нужно стараться жёстко ограничивать».
Моисеев добавил, что ЦБ с этим работает, но «надо посмотреть, достаточно или нет».
В России с 1 июля вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года.