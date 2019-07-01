В Минфине России назвали напряжённой ситуацию с потребкредитованием

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.

По мнению Моисеева, «ситуация на рынке потребительского кредитования напряжённая».

«Я считаю, что Центральный банк был не прав, когда сказал, что есть признаки пузыря на рынке ипотеки. Я считаю, что (глава Минэкономразвития Максим. — RT) Орешкин прав, когда он говорит, что есть такие признаки на рынке потребкредитования, даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой», — цитирует РИА Новости Моисеева.

Он отметил, что согласен с мнением Орешкина, что «этот рынок нужно стараться жёстко ограничивать».

Моисеев добавил, что ЦБ с этим работает, но «надо посмотреть, достаточно или нет».

В России с 1 июля вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года.