Новак сообщил о выполнении Россией в июле условий сделки ОПЕК+

Россия в июле снизила добычу нефти на 290 тыс. баррелей в сутки в сравнении с показателем октября 2018 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

«В июле Россия исполнила взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. По итогам июля добыча относительно октября 2018 года снизилась на 290 тыс. баррелей в сутки», — цитирует его РИА Новости.

Новак добавил, что в августе Россия намерена сохранить добычу нефти на оговорённых в рамках ОПЕК+ уровнях.

Ранее страны ОПЕК+ одобрили долгосрочную хартию о сотрудничестве, а также продлили сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев.