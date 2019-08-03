Новак сообщил о выполнении Россией в июле условий сделки ОПЕК+

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Россия в июле снизила добычу нефти на 290 тыс. баррелей в сутки в сравнении с показателем октября 2018 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
Новак сообщил о выполнении Россией в июле условий сделки ОПЕК+
  • Reuters

«В июле Россия исполнила взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. По итогам июля добыча относительно октября 2018 года снизилась на 290 тыс. баррелей в сутки», — цитирует его РИА Новости.

Новак добавил, что в августе Россия намерена сохранить добычу нефти на оговорённых в рамках ОПЕК+ уровнях.

Ранее страны ОПЕК+ одобрили долгосрочную хартию о сотрудничестве, а также продлили сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

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