Новак отметил лидирующую роль ОПЕК и Эр-Рияда в стабилизации рынка нефти

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации мирового рынка нефти.

«Отмечаем лидирующую роль ОПЕК и Королевства Саудовская Аравия в стабилизации мирового нефтяного рынка», — цитирует РИА Новости Новака.

Он добавил, что страны ОПЕК являются «уникальным примером оперативной кооперации по вопросам глобального характера».

«В рамках исполнения соглашения страны ОПЕК и конкретно Королевство Саудовская Аравия сократили наибольший объём добычи, обеспечив рынку необходимую степень уверенности и решимости партнёров достичь поставленные задачи», — заявил министр.

Он подчеркнул, что Россия остаётся надёжным партнёром по обеспечению стабильности мирового рынка нефти.

Ранее Новак сообщил, что среднесуточное сокращение добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+ в мае составило 317 тыс. баррелей в сутки.

Министр отметил, что в июне 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговорённым уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК.