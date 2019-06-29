Новак отметил лидирующую роль ОПЕК и Эр-Рияда в стабилизации рынка нефти

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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации мирового рынка нефти.
Новак отметил лидирующую роль ОПЕК и Эр-Рияда в стабилизации рынка нефти
  • Reuters

«Отмечаем лидирующую роль ОПЕК и Королевства Саудовская Аравия в стабилизации мирового нефтяного рынка», — цитирует РИА Новости Новака.

Он добавил, что страны ОПЕК являются «уникальным примером оперативной кооперации по вопросам глобального характера».

«В рамках исполнения соглашения страны ОПЕК и конкретно Королевство Саудовская Аравия сократили наибольший объём добычи, обеспечив рынку необходимую степень уверенности и решимости партнёров достичь поставленные задачи», — заявил министр.

Он подчеркнул, что Россия остаётся надёжным партнёром по обеспечению стабильности мирового рынка нефти.

Ранее Новак сообщил, что среднесуточное сокращение добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+ в мае составило 317 тыс. баррелей в сутки.

Министр отметил, что в июне 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговорённым уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК.

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