В ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти
- Reuters
Как сообщает Интерфакс, министр энергетики России Александр Новак предложил делегатам ОПЕК+ проголосовать за принятие хартии о сотрудничестве поднятием рук. Она была принята единогласно.
Как уточняет РИА Новости, министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что подписал хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве.
Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих также сообщил, что страны, не входящие в ОПЕК, присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев.
Накануне стало известно, что ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев.