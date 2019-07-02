В ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

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Страны ОПЕК+ одобрили долгосрочную хартию о сотрудничестве, а также продлили сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев.
В ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс, министр энергетики России Александр Новак предложил делегатам ОПЕК+ проголосовать за принятие хартии о сотрудничестве поднятием рук. Она была принята единогласно.

Как уточняет РИА Новости, министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что подписал хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих также сообщил, что страны, не входящие в ОПЕК, присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

Накануне стало известно, что ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев.

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