ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в ОАЭ выступили за продление сделки ОПЕК+.
Также глава Минэнерго России Александр Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации мирового рынка нефти.
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