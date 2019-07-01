В ОАЭ выступили за продление сделки ОПЕК+

Министр энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи заявил, что поддерживает пролонгацию договорённости ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

«Я за продление, я думаю, это необходимо для текущих условий рынка», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что ожидает в этот раз «более лёгкую встречу» по обсуждению соответствующих вопросов.

«Я позитивен, что это будет более лёгкая встреча, и надеюсь, мы достигнем соглашения, которое сбалансирует рынок во второй половине года», — указала он.

Ранее министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи выразил мнение, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти следует продлить.