В ОАЭ выступили за продление сделки ОПЕК+

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Министр энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи заявил, что поддерживает пролонгацию договорённости ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

«Я за продление, я думаю, это необходимо для текущих условий рынка», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что ожидает в этот раз «более лёгкую встречу» по обсуждению соответствующих вопросов.

«Я позитивен, что это будет более лёгкая встреча, и надеюсь, мы достигнем соглашения, которое сбалансирует рынок во второй половине года», — указала он.

Ранее министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи выразил мнение, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти следует продлить.

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