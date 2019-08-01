Политолог оценил слова Трампа о пошлинах на товары из КНР

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США с 1 сентября введут пошлины в 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.

«Одностороннее введение пошлин, которое происходит помимо всей структуры ВТО, — деструктивные действия. Одна страна считает, что у неё есть силовое преимущество, угрожает другим государствам и ожидает от них односторонних торговых уступок. США пытаются оказывать на Китай разнообразное давление, требуя от него уступить по всем принципиальным вопросам. Тем не менее несмотря на то, что Китай за последнее время принял ряд односторонних мер по увеличению американского импорта, на более принципиальные уступки он идти не готов», — считает эксперт.

По словам Брутера, Дональд Трамп «делает вид, что будет вести переговоры только с позиции силы и уже принятого решения».

«Это стандартный подход нынешней американской администрации», — заключил он.

Ранее Трамп написал в своём Twitter, что США с 1 сентября введут пошлины в 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.

Американский лидер сообщил, что представители США «только что вернулись из Китая, где провели конструктивные переговоры, связанные с будущей торговой сделкой».