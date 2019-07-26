В ЦБ рассказали о темпах роста экономики России

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Центробанк России рассказал о темпах роста российский экономики.
В ЦБ рассказали о темпах роста экономики России
  • РИА Новости

«Темпы роста российской экономики с начала года складываются ниже ожиданий Банка России. Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса», — указывается в заявлении.

Вместе с этим регулятор указывает, что во втором квартале наметилось ускорение годового роста промышленного производства, которое, однако, может не иметь устойчивого характера.

Также в ЦБ указали на продолжающееся снижение годового темпа роста оборота розничной торговли в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения.

«Безработица находится на исторически низком уровне, однако в условиях сокращения числа занятых и рабочей силы это не создаёт избыточного инфляционного давления», — уточнили в ЦБ.

В мае глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, от чего зависят темпы роста экономики страны.

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные дополнительные меры Банка России по ограничению потребительского кредитования.

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