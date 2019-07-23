Совфед одобрил законы о выборе работником зарплатного банка

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Совет Федерации одобрил законы, уточняющие порядок выбора работником зарплатного банка и вводящие штрафы за нарушение этого права работодателем. Об этом сообщает РИА Новости.
Совфед одобрил законы о выборе работником зарплатного банка
  • Reuters

Как отмечается, первый документ устанавливает административную ответственность за воспрепятствование осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна перечисляться его зарплата.

Сумма штрафа для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Второй проект увеличивает срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка до 15 календарных дней.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал идею избавить россиян от «зарплатного рабства».

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