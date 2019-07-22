Путин поручил ввести мораторий на поддержку разработки месторождений нефти

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации.

«Ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации до завершения инвентаризации, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего перечня поручений, с учётом пункта 2 настоящего поручения», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также поручил завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности освоения.

Ранее Путин заявил, что Россию устраивает цена на нефть на уровне $60—65 за баррель.

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