Путин поручил ввести мораторий на поддержку разработки месторождений нефти
«Ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации до завершения инвентаризации, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего перечня поручений, с учётом пункта 2 настоящего поручения», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также поручил завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности освоения.
Ранее Путин заявил, что Россию устраивает цена на нефть на уровне $60—65 за баррель.