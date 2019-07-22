Эксперт оценил стратегию США по экспорту СПГ

Преподаватель Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил стратегию США по экспорту сжиженного природного газа.

Как считает Юшков, основной смысл стратегии Соединённых Штатов заключается не в субсидировании собственных компаний, чтобы американские товары любой ценой пришли на европейский или какой-либо другой рынок.

По его словам, в основе данной политики лежат политические инструменты. Например, напомнил эксперт, США уже смогли убедить Польшу и Литву закупать американский СПГ, хотя такое предложение дороже российского трубопроводного газа.

«Такая практика и является целью США, которые пропагандируют тезис, что раз европейцы являются союзниками американцев, то они должны покупать американский СПГ, несмотря на то что это экономически им невыгодно», — пояснил Юшков.

Ранее Юшков в беседе с НСН прокомментировал заявление главы пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансена по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».